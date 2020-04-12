 

Готовящийся к дебюту Meizu 17 протестировали в бенчмарке AnTuTu

12.04.2020, 10:30, Разное

До презентации нового смартфона Meizu 17, запланированной производителем на 15 апреля текущего года, остались считанные дни. Незадолго до этого готовящуюся к дебюту новинку протестировали в бенчмарке AnTuTu.
В результате проведённого тестирования AnTuTu составил очередной, мартовский, рейтинг самых производительных новинок с мощным процессором Snapdragon 865 от Qualcomm. Лидирующие позиции списка с показателями в 606,39 и 598,57 тысяч баллов соответственно занимают Find X2 Pro от Oppo и Mi 10 Pro 5G от китайского технологического гиганта Xiaomi. Смартфон Meizu 17 в данном рейтинге AnTuTu занял восьмую позицию, набрав 580,85 тыс. баллов.

Готовящуюся к дебюту новинку оснастили AMOLED-экраном диагональю 6,5˝, ёмкой аккумуляторной батареей на 4500 мАч, основной камерой с модулем на 64 Мп, 8/12 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ. Ранее сообщалось, что в Meizu 17 отсутствуют «топовые фишки», поэтому гаджет вряд ли займёт лидирующие позиции на рынке. Кроме того, одним из минусов называют вес смартфона в 208 граммов, что также может отрицательно повлиять на его популярность у покупателей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Мнение: Корона и нужда

14.03 / Михаил Вашуков рассказал 23-летнюю историю дуэта с Николаем Бандуриным

14.02 / Наука: Изменения химических меток в геноме вейперов связаны с развитием рака

28.03 / Мнение: Невероятные приключения больного коронавирусом Лещенко в России

05.04 / Дональд Трамп сообщил о переброске войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

11.02 / Аналитики из TUV перечислили самые ненадежные подержанные кроссоверы 2019 года

22.03 / Милое ретро: Елизавета II и принц Чарльз поделились архивными фото в честь Дня матери

06.04 / Мнение: “Изготовь сам”

29.04 / Ученые: В состоянии стресса набор веса происходит быстрее

23.03 / Мнение: Работа во время коронавируса: как устроиться в геймдев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска