Готовящийся к дебюту Meizu 17 протестировали в бенчмарке AnTuTu

12.04.2020, 10:30, Разное

До презентации нового смартфона Meizu 17, запланированной производителем на 15 апреля текущего года, остались считанные дни. Незадолго до этого готовящуюся к дебюту новинку протестировали в бенчмарке AnTuTu.

В результате проведённого тестирования AnTuTu составил очередной, мартовский, рейтинг самых производительных новинок с мощным процессором Snapdragon 865 от Qualcomm. Лидирующие позиции списка с показателями в 606,39 и 598,57 тысяч баллов соответственно занимают Find X2 Pro от Oppo и Mi 10 Pro 5G от китайского технологического гиганта Xiaomi. Смартфон Meizu 17 в данном рейтинге AnTuTu занял восьмую позицию, набрав 580,85 тыс. баллов.

Готовящуюся к дебюту новинку оснастили AMOLED-экраном диагональю 6,5˝, ёмкой аккумуляторной батареей на 4500 мАч, основной камерой с модулем на 64 Мп, 8/12 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ. Ранее сообщалось, что в Meizu 17 отсутствуют «топовые фишки», поэтому гаджет вряд ли займёт лидирующие позиции на рынке. Кроме того, одним из минусов называют вес смартфона в 208 граммов, что также может отрицательно повлиять на его популярность у покупателей.