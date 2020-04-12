Коронавирус вызвал редкое поражение головного мозга

12.04.2020, 10:20, Разное

Врачи обнаружили у COVID-положительной женщины редкое поражение головного мозга – острую некротизирующую энцефалопатию. Известно, что она может развиваться на фоне вирусных инфекций: гриппа и герпеса. Отчет о первом случае этой патологии на фоне новой коронавирусной инфекции был опубликован в журнале Radiology

Что это за состояние

При острой некротизирующей энцефалопатии развивается двухсторонний некроз (омертвение) участков некоторых отделов головного мозга (чаще всего – таламуса). Это редкое, тяжелое, часто смертельное состояние. Без лечения оно может приводить к коме, нарушениям со стороны печени и нервной системы.

Такая энцефалопатия может появляться, когда на фоне вирусной инфекции начинается так называемый цитокиновый шторм. Головной мозг могут атаковать и повреждать воспалительные медиаторы цитокины. Ученые уже описывали цитокиновый шторм у пациентов с COVID-19.

Доктор Элисса Фори (Elissa Fory), соавтор исследования, отметила, что это осложнение не менее опасно, что известные осложнения COVID-19.

Что случилось с пациенткой

В описанном врачами случае женщина в возрасте 58 лет попала в больницу в Детройте с кашлем, лихорадкой (стандартным симптомами COVID-19) и в «измененном психическом состоянии». Сознание пациентки было спутанным, она была вялой и дезориентированной.

Сначала врачи проверили, нет ли у нее гриппа, герпеса и некоторых других вирусных инфекций. Они также исключили бактериальные поражения мозга. После этого ей провели анализ на COVID-19, который оказался положительным. Компьютерная томография легких показала повреждение тканей таламуса. После длительной дифференциальной диагностики врачи поставили пациентке диагноз острой некротизирующей энцефалопатии.

«Паттерн зон поражения и то, как прогрессировало заболевание день за днем, похожи на то, как это происходит при воспалении головного мозга вирусной природы. Это может значить, что в редких случаях вирус способен попадать прямо в головной мозг», – сказала Элисса Фори The New York Times.

На момент публикации отчета о клиническом случае, пациентка была в тяжелом состоянии.

Часто ли COVID-19 поражает головной мозг и нервы?

Несмотря на подтвержденный диагноз COVID-19 у пациентки, ученые считают, что сейчас все еще нельзя однозначно заявлять, что коронавирус может вызывать острую некротизирующую энцефалопатию. Но это не единственное сообщение о нарушениях со стороны нервной системы при коронавирусной инфекции.

ЛОР-врачи сообщали, что ранними симптомами COVID-19 может быть потеря обоняния, которая может быть обусловлена поражением нервов. В марте врачи наблюдали74-летнего пациента с коронавирусной инфекцией признаки нарушений со стороны головного мозга, он потерял способность говорить. Исследование, опубликованное в The BMJ, рассказало о том, что у 22% из 113 умерших от COVID-19 пациентов, были нарушения сознания.

В недавней статье китайские ученые рассказали о других коронавирусах, которые не размножаются в дыхательных путях, а поражают центральную нервную систему. Авторы не исключают, что воздействие вирусов на мозг может становиться одной из причин дыхательной недостаточности.