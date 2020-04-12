 

Российский ВУЗ запатентовал защищающее космонавтов от радиации силовое поле

12.04.2020, 10:09, Разное

Отечественные специалисты стали изобретателями силового поля, способного защитить космонавтов от воздействия радиации в процессе проведения полетов. Об этом пишет официальный сайт организации Роспатент.
Изобретение, которое запатентовал Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева, предназначено для защиты космического экипажа и оборудования от вредного влияния, которое представляет ионизирующее излучение. Кроме того, упомянутое силовое поле может быть использовано как источник электрической энергии.

Специалисты отмечают, что совокупность протонов и положительно заряженных ядер ионизирующего излучения могут представлять для организма членов экипажа большой вред. Также подобные факторы способны ухудшить работу электроприборов, не подвергающихся воздействию магнитного земного поля в условиях космоса.



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