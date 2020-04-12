Врачи объяснили, какой кашель может указывать на рак лёгких

12.04.2020, 10:09, Разное

Одним из наиболее распространённых признаков онкологии лёгких является кашель. Врачи британской Национальной службы здравоохранения объяснили, какой его вид может указывать на развитие рака органов дыхания.

В первую очередь специалисты рекомендуют обратить внимание на продолжающийся более 3-х недель кашель при отсутствии ОРВИ или подобных воспалительных заболеваний органов дыхания. Данный признак может указывать на развитие рака лёгких, особенно в совокупности с болевыми ощущениями в грудной клетке. Кроме того, пациенты с диагностированной онкологией нередко жалуются на кашель, осложнённый одышкой либо хрипами.

Врачи предупреждают, что кашель при раке лёгких может быть с мокротой, содержащей примесь крови. Перечисленные признаки не обязательно указывают на развитие онкологии, однако являются поводом для консультации со специалистами, так как могут свидетельствовать о другом, но не менее серьёзном заболевании, к примеру, туберкулёзе или пневмонии.