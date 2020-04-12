На Украине зафиксировали 266 новых случаев коронавируса

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12.04.2020, 10:08, Новости дня

На Украине за последние сутки зафиксировали 266 случаев заражения коронавирусом, информирует Минздрав Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

По состоянию на утро 12 апреля, общее число пациентов достигло 2777, из них 89 пациентов выздоровели, 83 – умерли, информирует Минздрав в Facebook. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.

Согласно последним данным ВОЗ, к субботе число вирус-положительных в мире достигло 1 млн 610 тыс. 909 человек, число жертв составило 99 тыс. 690.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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