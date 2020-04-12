 

Названы смартфоны Oppo, которые в апреле получат стабильную версию оболочки ColorOS 7

12.04.2020, 9:53, Разное

Подразделение китайской корпорации BBK Electronics компания Oppo, специализирующаяся на производстве потребительской электроники премиального сегмента, недавно начала распространение стабильной версии оболочки ColorOS 7. Производитель озвучил список смартфонов, которые получат прошивку уже в апреле текущего года.
Разработанная на базе ОС Android 10 ColorOS 7 позиционируется как достойный конкурент для EMIU и MIUI. Фирменная графическая оболочка от Oppo обладает широкой функциональностью, плавной работой и современным дизайном, а также несёт ряд улучшений смартфонам китайского производителя. Последние касаются изменений интерфейса, системы безопасности, общесистемной тёмной темы для гаджетов, жестовой навигации и другого.

В список устройств от Oppo, которые 13-20 апреля получат стабильную версию ColorOS 7, вошли такие: три вариации Find X, Reno2 и Reno Z. Кроме того, новая прошивка предусмотрена для линейки Oppo R17 и модели Reno2 Z.



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