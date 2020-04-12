Юморист «Кривого зеркала» Александр Морозов чуть не умер от потери крови

12.04.2020, 9:53, Разное

Российский артист эстрады, юморист, телеведущий, актёр Александр Морозов чуть не умер от большой потери крови. Две недели назад у участника «Кривого зеркала» открылась язва желудка.

46-летний артист упал в обморок в своей квартире в Звенигороде. По словам Морозова, накануне случившегося он употреблял алкоголь. «Если выпиваешь, то надо хотя бы закусывать», – отметил юморист. После хирургического вмешательства актёр понял, что ходит по краю, ведь медики практически вернули его с того света.

Александр Морозов надеется, что Евгений Петросян переживает за него. Однако в отличие от своего друга, который бережет здоровье, он ведет беспорядочный образ жизни. Даже после язвенной болезни желудка юморист, который ранее много курил и выпивал, позволяет себе банку пива. «Я ж самарский, мы ж канистрами это жигулевское пили, а сейчас все — стаканчик-два хватит», – пояснил артист.

Отметим, полгода назад юмористу «Кривого зеркала» провели шунтирование желудка. Бариатрическая хирургическая процедура с целью уменьшения веса могла развить язву.