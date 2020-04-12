Календарь: 12 апреля – День полета человека в космос
12.04.2020, 9:13, Новости дня
Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики.12 апреля 1961 года житель Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.
Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса.
Юрий Гагарин был необычайно популярной личностью не только в нашей стране, но и в мире. И сегодня люди помнят его обаятельную улыбку. Фактически он стал визитной карточкой страны и послом мира. Но он мечтал о небе. И полеты были возобновлены.
27 марта 1968 года первый космонавт, совершая очередной плановый полет на самолете УТИ МиГ-15, на борту которого также был полковник Владимир Серегин, разбился вблизи деревни Новоселово Владимирской области. Оба летчика погибли.
Праздник День авиации и космонавтики с 2011 года носит еще одно название – Международный день полета человека в космос.
Традиционно 12 апреля в честь праздника во многих регионах России проходят всевозможные мероприятия – выставки, конференции, показы фильмов и многое другое.
События дня:
1919 г. – в Советской России прошел первый коммунистический субботник (на станции Москва-Сортировочная были отремонтированы три паровоза).
1992 г. – под Парижем открылся «Евро-Диснейленд».
1995 г. – запущен каталог Yahoo!, быстро ставший одним из самых популярных в мире.
Именинники:
Виктор, Иван.
Родились:
Юрий Куклачев (1949 г.) – российский клоун-кошковод.
Елена Корикова (1972 г.) – российская актриса.
Ольга Серябкина (1985 г.) – российская певица, солистка группы Serebro, актриса.
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