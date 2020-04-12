В США врачи придумали способ не пугать коронавирусных больных костюмами химзащиты

12.04.2020, 9:53, Новости дня

Поэтому врачи в США стали крепить костюмам свои улыбающиеся фото — чтобы пациенты могли связать «ходячий скафандр» с человеком под ним.

Противочумные костюмы и прочее спецобмундирование борющихся с коронавирусом врачей зачастую удручает пациентов. Люди в масках, за которыми не видно лица, выглядят пугающе и вызывают печальные ассоциации. Хорошему самочувствию больных это едва ли способствует.

Поэтому американские врачи придумали способ как устранить обезличенность жутких костюмов, придать им человечность.

Медики начали крепить на костюмы бейджи со своими улыбающимися фотографиями. И пациенты видят, кто именно скрывается за «скафандром».

Инициатором стал сотрудник больницы Scripps Mercy Hospital в Сан-Диего Роберто Родригес. Его поддержали многие медики в Лос-Анджелесе. Врачи вешают на костюм свои улыбающиеся фотографии и не только.

«Им нравится видеть, что ты сделал какое-то лишнее действие просто чтобы позаботиться о них», – отметил Родригес.

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