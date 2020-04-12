Старшая версия новых iPhone может выйти позже остальных

12.04.2020, 9:53, Разное

Старшая версия новых iPhone от американской корпорации Apple может выйти позже остальных. Об этом заявил аналитик Джефф Пу, который представляет компанию GF Securities.

По словам специалиста, график разработки новых смартфонов от производителя ПК и планшетов, аудиоплееров, телефонов и ПО смещен из-за трудностей, которые возникли из-за пандемии коронавирусной инфекции. Стадия теста Engineering Verification Test (EVT), который проводится на первых инженерных прототипах с целью определения того, что базовый блок выполняет поставленные цели и спецификации, продлена до конца апреля. Перенесение сроков выпуска касается iPhone 12 с дисплеем 5,4 дюймов, версии Plus с экраном 6,1 дюйма, а также аналогичного по размерам Pro. EVT топового iPhone 12 Pro Max будет продлен до середины мая.

Отметим, что основная часть новых iPhone по предварительной информации увидит мир в сентябре текущего года. Старшая версия смартфонов от американской корпорации Apple появится в продаже не раньше октября.