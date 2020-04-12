“Модный приговор” проверяют на коронавирус: После Надежды Бабкиной с пневмонией слег Александр Васильев

12.04.2020, 9:30, Разное

Популярная телепередача “Модный приговор” понесла очередную временную потерю: вслед за певицей Надеждой Бабкиной двусторонняя пневмония была диагностирована у историка моды Александра Васильева. Об этом авторитетному интернет-изданию Kp.ru пояснила соведущая телезвезд, юрист Катя Гордон.

Как заявила репортерам издания журналистка и юрист Катя Гордон, о госпитализации коллеги с диагнозом “двусторонняя пневмония” она узнала в субботу, 11 апреля. Соведущая отметила, что, не являясь “паникером”, прекрасно понимает, переболеть COVID-19, возможно, придется всем. Тем не менее, имея в семье родственников старшего поколения, ведущая твердо намерена сдать анализ на наличие вируса SARS-CoV-2. Также она упомянула, что соответствующее тестирование прошел и её коллега Александр Васильев, однако его тест “еще не готов”.

Примечательно, что еще несколько дней назад, давая интервью тому же изданию, сам Александр Васильев отмечал, что чувствует себя вполне нормально. После возвращения из Португалии он дома соблюдал режим самоизоляции, выходя из квартиры лишь для прогулок с домашним питомцем. Историк моды подчеркнул, что с Надеждой Бабкиной в последний раз контактировал еще 31 марта – то есть, до её госпитализации и диагностирования у неё двусторонней пневмонии.