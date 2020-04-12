Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ряде регионов

12.04.2020, 9:30, Новости дня

Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в трех регионах России, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, температура ниже нормы на 2-4 градуса прогнозируется в Ставрополье, Ростовской области и Краснодарском крае, передает ТАСС.

Вильфанд уточнил, что в это воскресенье в этих регионах термометры покажут на 2 градуса ниже нормы.

В понедельник температура понизится еще на 4 градуса. Во вторник и среду ситуация стабилизируется, но четверг повторит сценарий понедельника – будет снова на 4 градуса холоднее усредненных данных.

«А мы уже и забыли, что температура может быть ниже нормы», – пошутил Вильфанд.

Ранее синоптик рассказал газете ВЗГЛЯД, что россияне не заметят неточностей в прогнозах погоды из-за последствий коронавируса.