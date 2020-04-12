 

Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ряде регионов

12.04.2020, 9:30, Новости дня

Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в трех регионах России, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, температура ниже нормы на 2-4 градуса прогнозируется в Ставрополье, Ростовской области и Краснодарском крае, передает ТАСС. 

Вильфанд уточнил, что в это воскресенье в этих регионах термометры покажут на 2 градуса ниже нормы.

В понедельник температура понизится еще на 4 градуса. Во вторник и среду ситуация стабилизируется, но четверг повторит сценарий понедельника – будет снова на 4 градуса холоднее усредненных данных.

«А мы уже и забыли, что температура может быть ниже нормы», – пошутил Вильфанд.

Ранее синоптик рассказал газете ВЗГЛЯД, что россияне не заметят неточностей в прогнозах погоды из-за последствий коронавируса. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Экономика еврозоны пострадала от рекордного падения деловой активности

17.03 / Патриарх Кирилл ужесточил правила проведения богослужений

14.02 / Роскачество дало рекомендации по выбору вина для романтического ужина

13.02 / Топ-10 технологий, которые могут кардинально изменить шопинг

06.03 / Десятерых полицейских задержали за создание преступного сообщества в Краснодарском крае

06.02 / Китай решил в два раза снизить пошлины на ряд импортируемых из США товаров

03.02 / В Китае сообщили о 361 погибшем от последствий заражения коронавирусом

31.03 / В Москве закрыли тотализаторы и букмекерские конторы – “до особого распоряжения”

04.03 / Украинскую певицу затравили за поддержку российской рейв-группы

31.03 / Минпросвещения исключило возможность дистанционной сдачи ЕГЭ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска