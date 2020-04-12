 

Лу Вейбинг не видит причин делать смартфоны Xiaomi и Redmi водонепроницаемыми по стандарту IP68

12.04.2020, 9:30, Разное

Глава Xiaomi Group China и Redmi Лу Вейбинг на площадке соцсети Weibo намекнул, что пока новинки от этих компаний не будут соответствовать степени защиты оболочки IP68, им вполне достаточно и IP53. Инсайдер не видит необходимости на сегодняшний день этим смартфонам являться полностью водонепроницаемыми, так как эта функция не самая востребованная у пользователей.
Несмотря на то, что Xiaomi и Redmi до сих пор не поставили на рынки смартфоны по стандарту IP68, большинство из их продуктов и без того имеют неплохую защиту от брызг и случайного погружения под воду на непродолжительное время. Иными словами, из-за отсутствия сертификата гаджет не сломается, если вдруг окажется во влажной среде, но при этом будет вскоре извлечён оттуда и высушен – ровно как и наличие IP68 не даёт гарантии, что после пребывания под водой в рамках допустимого времени мобильный аппарат продолжит исправно работать.

Кроме того, производитель, как правило, снимает со смартфона гарантию, если внутри него специалисты обнаружили следы попадания воды, пусть даже он и защищён по стандарту IP68.

Таким образом, позицию Redmi и Xiaomi в этом смысле можно назвать более честной, чем у иных компаний, ведь их устройства, официально не являясь водонепроницаемыми, из-за попадания в лужу не перестанут функционировать, если их вовремя достать оттуда и вытереть. Зато отсутствие степени защиты оболочки IP68 положительным для покупателя образом сказывается на цене продукта.



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