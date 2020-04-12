 

Елена Малышева объяснила, как не заразиться коронавирусом через пищу

12.04.2020, 9:09, Разное

В период пандемии коронавируса COVID-19 и предпринимаемых большинством государств карантинных мер заказ еды «на вынос» в заведениях общественного питания начал пользоваться повышенным спросом. Отечественная телеведущая, врач-терапевт и кардиолог Елена Малышева на странице в Instagram объяснила, опасна ли такая пища и как можно избежать заражения.
В недавней публикации в соцсети Елена Малышева, опираясь на выводы американского профессора иммунологии Паулы Кэннон, констатировала, что еды на вынос не стоит опасаться. При этом ведущая рекомендует заказывать замороженные блюда из кафе или ресторанов, которые затем разогреваются в микроволновой печи, что убивает любой попавший в них случайно вирус. Данный метод, по мнению Малышевой, поможет избежать заражения коронавирусом COVID-19 даже в том случае, если пищу готовил инфицированный повар.

Кроме того, когда человек считает «подозрительными» контейнеры, использующиеся для доставки готовой пищи, то в этом случае рекомендуется переложить её в домашнюю тарелку, а только потом разогревать. Также Елена Малышева напомнила о необходимости тщательно мыть руки с мылом, особенно после контакта с привезённой из ресторана посудой, что снизит риск заражения коронавирусом.



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