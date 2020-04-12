Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии

12.04.2020, 9:08, Новости дня

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в программе «Секрет на миллион» рассказала о получаемой ею пенсии в 55 тыс. рублей. По ее словам, этих денег достаточно.

«Я 25 тыс. получаю. Плюс 30 тыс., я не знаю как они раньше назывались, «лужковские», сейчас, наверное, «собянинские», – поделилась артистка в эфире телеканала НТВ.

Артистка отметила, что денег ей хватает. Дочери ей никогда не помогали, но раза два приезжал с фруктами внук Макар.

Ранее о своих пенсиях рассказали несколько известных представителей шоу-бизнеса. Певец Лев Лещенко назвал сумму в 30 тыс. рублей со всеми надбавками, юморист Евгений Петросян заявил, что получает «20 с лишним» тысяч, телеведущая Регина Дубовицкая – 16 тыс., а певец Юрий Лоза – 12 тыс. рублей.

Напомним, по словам директора певицы Софии Ротару, каждый месяц артистка получает около 5 тыс. рублей.

Пенсия заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной – почти 50 тыс. рублей в месяц, певица Алла Пугачева получает 47 тыс. рублей за счет надбавки за звание народной артистки СССР. Певица Алена Свиридова получает 41 тыс. рублей благодаря званию заслуженной артистки России. Артист Евгений Петросян получает «двадцать с лишним тысяч рублей». Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь заявил, что на его пенсию «прожить невозможно».