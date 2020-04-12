 

В Китае выявили 99 новых случаев COVID-19, более половины завезено из России

12.04.2020, 7:00, Новости дня

За прошедшие 24 часа в Китае выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом, 97 из них – завозные. Об этом сообщил 12 апреля Национальный комитет по здравоохранению.

Впервые с 6 марта суточный прирост заболеваемости приблизился к сотне.

Умерших за последние сутки нет.

52 новых случая зарегистрированы в Шанхае, пишет Reuters со ссылкой на местные власти. Все инфицированные, кроме одного, прибыли в город 10 апреля рейсом из России. В провинции Хэйлунцзян – 21 новый случай, все импортированы из РФ.

Всего в КНР с начала вспышки выявлено 82 052 заражений, 3339 человек скончались.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Количество случаев инфицирования внутри Китая пошло на спад в марте, власти страны постепенно начали отменять жесткие карантинные меры. При этом в комитете по здравоохранению не исключили новый виток вспышки за счет въезда в страну носителей коронавируса.

Чтобы предотвратить завоз вируса, правительство с 28 марта ввели временный запрет на въезд в страну иностранцев с действующими китайскими визами и видами на жительство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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