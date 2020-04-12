Боевики на Донбассе восемь раз открывали огонь по силам ООС, ранены трое украинских военных

12.04.2020, 9:00, Новости дня

В прошедшие сутки боевики на Донбассе восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил, ранения получили трое украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики вели обстрелы по украинским опорным пунктам неподалеку Славного, Широкино и Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – в районе Голубовского, Новотошковского, Новозвановки.

“Учитывая реальную и значительную опасность, которой оккупанты своими преступным действиями подвергали как военнослужащих, так и гражданских лиц, подразделения Объединенных сил оперативно реагировали на каждый обстрел и прицельным огнем по вражеским позициям заставили противника вернуться к соблюдению установленного режима “Тишина”, – отметили в штабе.

По данным разведки, 11 апреля украинские военные ранили семь наемников РФ.

После полуночи российские оккупационные войска обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра украинские позиции возле Тарамчука на Приазовье. Потерь в рядах украинских военных нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.