 

Футбольная Серия “А”: матчи начнутся 31 мая и пройдут без зрителей

12.04.2020, 8:55, Новости дня

В Италии в формате видеоконференции прошло совещание представителей клубов футбольной Серии "А", которое рассматривало вопрос о возобновлении чемпионата страны в высшем дивизионе. В самом оптимистичном варианте планируется начать тренировки 4 мая, а игры – в самом конце месяца – 31 мая.

Организаторы турнира по версии Football Italia надеются в случае возобновления матчей 31 мая и при условии проведения игр каждые три дня, завершить чемпионат-2019-2020 в конце июля или, в крайнем случае, 3 августа. После этого командам дадут примерно месяц на отдых и подготовку, а новый сезон стартует в начале сентября.

При этом клубам из регионов, ставших самыми крупными центрами пандемии коронавируса, – "Милану", "Интеру", "Аталанте" и "Брешии", – возможно придется тренироваться и играть на нейтральных полях. Большинство участников турнира склоняется к тому, что все матчи придется проводить без зрителей, о возвращении фанатов на трибуны пока думать рано.



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