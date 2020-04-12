 

“Тоттенхэм” может расстаться с Кейном для погашения долгов клуба

12.04.2020, 8:55, Новости дня

Руководство английского "Тоттенхэм Хотспур" рассматривает вариант продажи своего лидера Харри Кейна "Манчестер Юнайтед". Это связано с непростой финансовой ситуацией, в которую угодили "шпоры" из-за пандемии коронавируса.

По информации DailyMail, "Тоттенхэм" согласится продать Кейна за 200 миллионов фунтов. Если сделка состоится, то она побьет мировой рекорд по этому показателю.

Сообщается также, что "Тоттенхэм" задолжал 637 миллионов по кредитам, которые были выделены на строительство нового стадиона. Также клуб должен 83 миллиона по трансферам игроков.

Напомним, что чемпионат Англии по футболу был прерван из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.



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