 

Эксперты составили ТОП лучших для покупки подержанных видеокарт

12.04.2020, 8:53, Разное

Недавно эксперты ресурса Techspot провели тестирование большого количества видеокарт, бывших в употреблении. На основании результатов работы специалисты составили ТОП наиболее качественных для дальнейшего использования подержанных комплектующих.
Эксперты отметили, что для анализа эффективности использовали возможности довольно мощного тестового стенда. Это значит, что в условиях использования на домашнем PC результаты быстродействия элементов, возможно, могут быть не столь впечатляющими. Тем не менее, в оценках видеокарт такая разница при составлении списка была учтена. Также сообщается, что на позицию в рейтинге влияли, в первую очередь, актуальность модели и её доступность для потребителя в бюджетном смысле.

В итоге самой оптимальной видеокартой из разряда подержанных специалистами ресурса была названа видеокарта Radeon RX 570. Следом за ней, с небольшим отрывом по параметрам, в качестве альтернативного варианта расположилась GeForce GTX 1060 (6Гб). Были определены победители и в “специальных” номинациях. К примеру, “продвинутым” пользователям была рекомендована для внимания видеокарта GeForce GTX 1070 или Vega, а лучшей для долговременного использования стала модель GeForce GTX 1080 Ti. Об этом сообщило профильное интернет-издание Techspot.com.



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