«У меня есть доказательства!»: Шукшина обвинила Алибасова в рукоприкладстве из-за наследства

12.04.2020, 8:53, Разное

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга в эфире передачи «Секрет на миллион» обвинила нынешнего супруга своей матери, музыкального продюсера Бари Алибасова, в проявлении жестокого отношения к ней, включая рукоприкладство. Гостья телешоу уверила ведущую – у неё есть тому подтверждение в виде записи.

По словам Ольги Шукшиной, с избранником матери она не может найти общий язык уже долгое время, так как именно в ней он видит единственную помеху, не позволяющую окончательно получить имущество жены. Один из таких конфликтов младшей дочери народной артистки РСФСР удалось записать на видео. Когда создатели программы включили запись, они услышали мужской голос, называвший оппонентку оскорбительными словами.



«Были даже стычки, он бросался на меня с кулаками и матерился. Аудио- и видеозаписи таких ситуаций я делала для того, чтобы затем иметь доказательства. Иначе они обвинили бы меня в неадекватности», – пояснила Ольга Шукшина.



С её слов, свидетелем драки дочери и супруга была Лидия Федосеева-Шукшина, хотя актриса заявила, что услышала об этом впервые. «И мама, и сестра всё знают, но не хотят разглашения. Однако речь идёт о моей безопасности», – заявила Ольга Шукшина.