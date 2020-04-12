В Иркутске шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы

12.04.2020, 8:53, Новости дня

Сотрудники полиции разыскивают шестерых пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы, информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции №2 поступило сообщение от медперсонала Иркутской областной психиатрической больницы №1, расположенной в микрорайоне Юбилейный, о побеге из учреждения шестерых граждан», – приводит РИА «Новости» сообщение МВД.

Отмечается, что возраст сбежавших пациентов от 19 до 28 лет. Все наружные наряды полиции, а также оперативники и участковые ориентированы на розыск сбежавших мужчин.

По информации РЕН ТВ, все совершившие побег ранее совершили преступления и были признаны невменяемыми. Один из них, был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

Кроме того, появилось видео побега. На кадрах видно, как мужчины угрожали медсестре острым предметом, чтобы заставить женщину открыть им дверь.

Ранее на Камчатке в психоневрологическом диспансере 26-летняя медсестра стала жертвой нападения пациентки.