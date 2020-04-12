 

Рецепт для воскресного завтрака: гранола с какао от Виктории Бекхэм

12.04.2020, 8:45, Разное

В прошлое воскресенье рецептом шотландских блинчиков с нами “делилась” Елизавета II, а на этот раз мы будем черпать вдохновение у Виктории Бекхэм. На днях ее супруг – Дэвид – показал в сторис самостоятельно приготовленный торт с нутеллой, от которого его дети, по словам самого экс-футболиста, остались в восторге. Только вот рецептом этого кулинарного шедевра Дэвид с подписчиками не поделился, чего не скажешь о его жене. Виктория периодически выкладывает в сторис процесс готовки своих любимых блюд, и один из них мы решили вспомнить. Представляем вашему вниманию рецепт хрустящей гранолы с какао.

Торт от Дэвида Бекхэма

Ингредиенты:

Миндаль (измельчить)
Овсяные хлопья
Какао
Семена чиа
Кленовый сироп

Способ приготовления:  

1. Смешать все ингредиенты, выложить на противень и выпекать при 160 градусах в течение 15-20 минут.

2. Подавать с растительным или обычным молоком и ягодами.



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