Рецепт для воскресного завтрака: гранола с какао от Виктории Бекхэм
12.04.2020, 8:45, Разное
В прошлое воскресенье рецептом шотландских блинчиков с нами “делилась” Елизавета II, а на этот раз мы будем черпать вдохновение у Виктории Бекхэм. На днях ее супруг – Дэвид – показал в сторис самостоятельно приготовленный торт с нутеллой, от которого его дети, по словам самого экс-футболиста, остались в восторге. Только вот рецептом этого кулинарного шедевра Дэвид с подписчиками не поделился, чего не скажешь о его жене. Виктория периодически выкладывает в сторис процесс готовки своих любимых блюд, и один из них мы решили вспомнить. Представляем вашему вниманию рецепт хрустящей гранолы с какао.
Торт от Дэвида Бекхэма
Ингредиенты:
Миндаль (измельчить)
Овсяные хлопья
Какао
Семена чиа
Кленовый сироп
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты, выложить на противень и выпекать при 160 градусах в течение 15-20 минут.
2. Подавать с растительным или обычным молоком и ягодами.
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