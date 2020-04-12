 

Маски могут задерживать коронавирус

12.04.2020, 8:40, Разное

Медицинские маски могут эффективно задерживать коронавирусы и вирусы гриппа. Ученым не удалось обнаружить вирусы в воздухе, который заболевшие люди выдыхают через маски, показало новое исследование, опубликованное в Nature Medicine. 

Возбудители инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем, попадают в окружающую среду с каплями, образующимися, в том числе, при чихании и кашле. Эти капли могут «доставлять» вирусы на различные поверхности. Также возбудители распространяются с аэрозолем, который выдыхают инфицированные.

Медицинские маски часто рекомендуются для предупреждения распространения гриппа, но об их эффективности при коронавирусных инфекциях известно мало.

Коронавирусы, которые были исследованы в этой научной работе, – возбудители сезонных ОРВИ, которые не представляют существенной опасности для жизни. Но они – близкие родственники нового коронавируса SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19.

В новом исследовании участвовали 246 человек, у которых врачи подозревали респираторные вирусные инфекции. Участники исследования дышали в специальную машину через медицинскую маску и без нее, чтобы ученые могли сравнить выделение вирусов в каждом из случаев.

Исследователи фокусировались на 111 пациентах, у которых лабораторно подтвердили сезонную коронавирусную инфекцию, грипп, и риновирусную инфекцию. Оказалось, что медицинские маски могут задерживать коронавирусы и вирусы гриппа, но риновирусы через них проходят.

В эксперименте ученые обнаруживали коронавирусы у в 40% образцов выдыхаемого пациентами аэрозоля и в 30% образцов более крупных капель. Когда пациенты надевали маски, вирус в выдыхаемом воздухе больше не обнаруживался.

 «Эта информация может иметь важные последствия для контроля COVID-19, поскольку указывает, что медицинские маски могут быть использованы для замедления распространения инфекции», – пишут авторы в тексте работы.  

Но чтобы достоверно судить об эффективности масок при COVID-19, необходимо провести исследования с участием инфицированных новым коронавирусом.

 Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности

Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком 

Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике

Eсли вы заболели, носите маску

Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам

И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!



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