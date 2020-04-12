 

В Госдуме предложили обеспечить нуждающиеся семьи продуктами и антисептиками

12.04.2020, 8:30, Новости дня

Необходимо расширить меры поддержки многодетных и малообеспеченных семей, в частности обеспечить их набором продуктов и индивидуальными средствами защиты, предложил депутат Госдумы Михаил Щапов.

В своем обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину он предложил рассмотреть вопрос о помощи для многодетных и малообеспеченных семьей, а также семей с детьми-инвалидами и тех, кто осуществляет уход за нетрудоспособными взрослыми гражданами, передает RT. 

Депутат считает, что на период нерабочих дней указанные категории должны получать продуктовый набор и средства для индивидуальной защиты из-за распространения коронавируса нового типа.

«Прошу обеспечить каждую многодетную семью, семью с детьми-инвалидами, а также каждое лицо, осуществляющее уход за нетрудоспособным совершеннолетним гражданином, средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, средствами дезинфекции», – сказано в тексте обращения.

Кроме того, Щапов призвал расширить сумму пособий нуждающимся семьям, компенсировать родителям потерянный из-за пандемии коронавируса доход, обеспечить нуждающихся детей необходимыми электронными устройствами для дистанционного обучения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице увеличат размер пособия на ребенка от трех до семи лет на фоне борьбы с распространением коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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