В Иркутске шесть невменяемых пациентов сбежали из психиатрической клиники

12.04.2020, 8:30, Разное

В Иркутске из психиатрической поликлиники совершили побег шесть невменяемых пациентов. Об этом в дежурную часть рассказал медперсонал Иркутской областной психиатрической больницы №1.

Побег пациентов произошел в ночь на 12 апреля, отмечают в ГУ МВД по региону. Для поиска сбежавших, возраст которых составляет от 19 до 28 лет, привлечены все наружные наряды полиции.

Стоит отметить, что побег признанных невменяемыми пациентов был зафиксирован на видеокамеру. Один из сбежавших схватил медсестру, угрожая ей острым предметом, он потребовал, чтобы она помогла им выбраться из психиатрической клиники.