Дальнобойщики рассказали о самых жутких вещах, которые видели на дорогах

12.04.2020, 8:21, Разное

На сайте Reddit был задан вопрос, адресованный дальнобойщикам, о том, какие самые жуткие/паранормальные вещи они видели во время своей работы на дорогах.

Ответы не заставили себя ждать, ниже несколько самых интересных историй (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

* * *

Эту историю пояснил несколько лет назад один мой очень хороший друг. Он стереотипный громила- дальнобойщик, которого нелегко напугать, но когда он рассказывал мне эту историю, я ясно видел, что у него самого мурашки образовывались на коже.

Это произошло с ним в начале 90-х, когда он ехал из центрального Техаса в Лоредо, чтобы забрать груз. Было очень раннее утро, 4 или 5 часов, но он не был сонным, потому, что только что выехал из дома, где хорошо выспался. Он ехал по извилистой дороге прямо в середине пустошей, где больше не было ни одного автомобиля, и внезапно заметил что-то на обочине. Сначала он подумал, что там валяется какое-то сбитое машинами животное, но когда подъехал ближе, то увидел, что там лежит мертвый олень, а рядом с ним сидят какие-то типы и что-то делают с ним.

Ему показалось, что они пытаются оторвать у оленя рога, а потом он разглядел, что они ЕДЯТ этого оленя. Они вытаскивают куски мяса из его живота и подносят к своему лицу. А когда он подъехал еще ближе, то один из тех типов встал на ноги и выпрямился во весь рост. Теперь дальнобойщик ясно видел его – здоровое, очень высокое существо, покрытое с ног до головы коричневыми волосами.

Когда дальнобойщик проезжал, прибавив газу, мимо этих существ, стоящее существо внимательно смотрело на него и теперь водитель понимал, что оно реально гигантское, его голова была почти на уровне кабины его грузовика! А его глаза, которыми оно смотрело на водителя, были удивительно разумными, как у человека.

* * *

Это не совсем паранормальное, но момент напугал меня до чертиков. Я направлялся по шоссе I-76 на запад, в Денвере, ехал на скорости около 70 миль в час. И тут из ниоткуда возник массивный сплошной ком грязи, летевший прямо на мой грузовик. Я бы сказал, что его ширина была не менее 20 футов (6 метров), а высота 10 футов (3 метра).

Я мгновенно "просканировал" пространство вокруг себя, но не видел рядом никаких машин, от которых могла отлететь эта грязь. Сворачивать мне было некуда, поэтому с лишь притормозил и приготовился в ожидании удара, прсто надеясь, что в этой грязи не будет ничего тяжелого, что пробьет мое лобовое стекло.

В момент удара раздался очень громкий звук, но я тут же понял, что это не является грязью. Я нажал на тормоза, потому что я не мог больше ничего видеть, все вокруг было в кишках – пчелиных кишках. Оказывается это был огромнейший рой пчел и когда я столкнулся с ними, это звучало словно удар о камень.

* * *

Я ехал в районе Лас-Вегаса, было около 3 часов ночи и к тому времени я уже около часа ехал за вереницей из нескольких черных внедорожников. На них были номерные знаки штата Невада, на которых были цифры в таком порядке 1,2,3.

Внезапно все внедорожники съехали с шоссе и поехали по грунтовой дороге. При этом на той дороге не было никаких обозначений и ни одного маркировочного знака. Это была просто грязная немощеная дорога. При этом все внедорожники, едва свернув туда, вдруг разом выключили свои фары. Я постарался поскорее проехать мимо них, потому, что мне это показалось жутковатым.

* * *

Я по сей день не имею понятия о том, что я видел. В пятницу я закончил работу в ряде районов от центра Балтимора до Вирджинии-Бич, субботу я провел в компании друзей в Вирджинии, а в воскресенье я поехал к себе домой, чтобы приступить к работе в понедельник. Я не был пьян, я не принимал наркотики и я был полностью отдохнувшим.

Я ехал по пустому шоссе между Роаноком и Вашингтоном, было 3 часа ночи, ехал я по левой полосе, потому что вокруг никого не было. Света фар от других машин не было видно ни далеко впереди, ни позади меня. Дорожных фонарей тоже не было, было темно, немного влажно и туманно. Я ехал под негромкую музыку и все было хорошо.

А потом я просто кидаю взгляд налево и на меня лает чертова собака. Немецкая овчарка, сидящая на пассажирском месте автомобиля, приборная доска которого немного светилась синим цветом. Собака высунула голову в окно и смотрела в мою сторону, а я смотрел на нее, пока мой расслабленный мозг не среагировал и не понял, что это полицейская машина.

До этого я ехал на скорости 90 миль в час, а теперь я резко снизился до 75 миль. При этом я снова вижу слева эту собаку и полицейский автомобиль. Я начинаю медленно тормозить, чтобы остановиться максимально безопасно. Я даже включил поворотник, чтобы свернуть на правую полосу и только тогда до меня дошло, что…

ТАМ НЕ МОЖЕТ ЕХАТЬ НИКАКАЯ МАШИНА ПО ЛЕВУЮ СТОРОНУ ОТ МЕНЯ!

Я же сам ехал по левой стороне, левее меня только обочина. Я осознаю это, смотрю налево, и конечно же полицейской машины с собакой там нет. Они исчезли. Бесследно. Я остановился посреди шоссе, зажег все свои фары и пристально осмотрелся вокруг. Пусто. Ни света фар, ни звука двигателя. А на сырой грязной обочине слева нет никаких следов проезжавшего автомобиля.

Там не было никакого способа для той машины, чтобы куда-то свернуть или укрыться от моих глаз. Не могла же она на скорости уехать по траве и камням вверх по склону. Поэтому я решил, что видимо эти были призрачный полицейский и его призрачный пес, которым не понравилось то, что я еду с нарушением скорости.

* * *

У моего отца есть несколько странных историй, которые произошли с ним, когда он перевозил бревна в Айдахо и ездил дальнобойщиком через Юту и Неваду. Однажды он ехал по пустынной местности в безлунную ночь и его начал преследовать светящийся шар. Он следовал за ним около минуты на той же скорости, что и автомобиль, а потом исчез.

Самый жуткий случай был, когда он перевозил бревна в Айдахо и спускался по склону горы у города Кер-д'Ален. Это была зимняя снежная ночь. Чтобы спуститься по склону благополучно, он решил надеть на колеса цепи, и когда он делал это, то внезапно от жуткого ощущения, что за ним кто-то наблюдает, у него встали дыбом все волосы на теле.

А когда он начал двигаться вниз по склону, то примерно на полпути он заметил крупную фигуру, которая стояла на 6-метровой насыпи. Когда грузовик отца подъехал ближе, фигура резко спрыгнула с насыпи на дорогу и теперь было видно, что его плечи на уровне высоты кабины грузовика!

Мой отец сначала думал, что это был сасквач (йети), но потом начал говорить, что скорее всего это был некий демон, который хотел заставить его съехать с дороги и разбиться. К счастью, отец не останавливался и не снимал цепи с колес пока не оказался далеко от склона горы.

* * *

Мой папа рассказывал эту историю мне и моим братья, когда мы росли, и она навсегда застряла в моей голове. Я вспоминаю ее каждый раз, когда нахожусь в дальней поездке и начинаю хотеть спать. Впервые я услышал ее, когда мне было 7 или 8 лет и помню, как я спросил отца, существуют ли ангелы в реальности.

Мой отец работал дальнобойщиком несколько десятилетий назад, еще до того как я родился. Тогда трудовые законы об ограничениях были иными и порой случалось, что он был вынужден вести машину по 24 часа, 36 часов или дальше больше без перерыва на сон и отдых и лишь с небольшими перерывами на туалет и еду.

У моего отца математический склад ума и он из тех, кто любит придумывать логические головоломки просто для удовольствия. К примеру всякий раз, когда он возил меня по городу, он спрашивал меня сколько времени у нас уйдет на поездку из дома до магазина, если мы едем на скорости 30 миль в час, но будем вынуждены остановиться на 5 минут, чтобы пропустить семью кошек, переходящую через дорогу. И таких задачек было много.

И вот однажды, когда он провел в дороге уже много часов без сна и отдыха, он стал особенно сильно ощущать сонливость и даже громкая музыка не помогала ему. При этом стояла дождливая погода с сильным ветром, а он ехал по сложной горной дороге, поэтому расслабляться ему было никак нельзя. И он начал составлять логические задачки самому себе.

Он начал размышлять вслух, что-то вроде "Я только что проехал дорожную отметку 146 миль, сколько будет времени, когда я доеду до отметки в 200 миль, если я разгонюсь до 55 миль в час". Затем он закрыл глаза, глубоко вздохнул, а через мгновение (как ему показалось) он открыл глаза и тут же едва не задохнулся от увиденного. Его грузовик на скорости быстро приближался к отметке 158 миль.

Эта отметка стояла прямо на краю глубокого ущелья и если бы он не открыл глаза именно в тот момент, он бы упал со своим грузовиком вниз. По сей день он настаивает, что каким-то образом проспал за рулем 12 миль пути по сложной и ветреной горной дороге на скорости 60 миль в час и проснулся как раз вовремя для того, чтобы свернуть и остаться живым.

История эта обычно заканчивалась тем, что он начинал плакать и говорил "Я не знаю, существуют ли ангелы, но я знаю, что в этой вселенной происходит нечто большее, чем наш человеческий мозг может понять. Если бы я не проснулся прямо тогда, вас, ребята, тут вообще бы не было сейчас".