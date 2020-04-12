Страшная месть на скотобойне Мальборо

12.04.2020, 8:21, Разное

В начале ХХ века скотобойня Мальборо в штате Нью-Джерси принадлежала обычному фермеру по имени Аллен. Он выращивал на своей земле кормовые культуры, которыми кормил своих свиней, а когда они набирали нужный вес – забивал на скотобойне и продавал мясо.

Семья Аллена владела этими землями на протяжении нескольких поколений, но в 1928 году власти штата Нью-Джерси решили возвести тут здание психиатрической лечебницы. Они грубо заявили фермеру, что "было ваше – стало наше", а потом все отобрали под предлогом, что он занял государственные участки.

На полях, которые ранее принадлежали фермеру теперь стали выращивать зерно и овощи для пациентов и персонала психиатрической клиники. Сказать, что Аллен был в ярости, это ничего не сказать (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Заброшенная скотобойня Мальборо в наши дни

Он пытался помешать деятельности сотрудников больницы. Некоторое время Аллена видели бродящим по его бывшим полям и осыпающим проклятиями и угрозами всех работников больницы, кто попадался ему на глаза. А когда чиновники повесили замок на его дом, он неоднократно срывал его и продолжал там жить.

Когда начальство клиники в конце концов вызвало полицию и та уволокла активно сопротивляющегося Аллена, мужчина кричал, что клянется жестоко отомстить всему персоналу клиники и тем, кто осмелился посягать на его землю.

В конце концов фермер сошел с ума и вскоре оказался в той же психбольнице, против которой выступал. Согласно легенде, Аллен провел там много лет и поначалу был буйным и продолжал сыпать угрозами, но потом однажды стал совсем тихим и спокойным, словно пришел к какому-то важному решению для себя.

Вскоре после этого его сочли достаточно безопасным для общества и ему было разрешено выходить за пределы приюта. Он также завоевал доверие санитаров и с охотой стал выполнять работы в саду и теплицах учреждения. Он даже занимался свиньями и коровами, которых тут разводили для нужд больницы.

Ни у кого из должностных лиц не вызвало удивления или подозрения такая резкая перемена, ведь многие еще помнили, что Аллен был когда-то фермером и работал на этих землях, которые тогда были его собственностью.

Психиатрическая больница Мальборо

Но однажды случилось что-то странное. Вечером, когда санитары как обычно стали собирать всех пациентов, которым было разрешено работать на полях, выяснилось, что Аллена среди них нет. Его начали искать и заглядывали в каждую щель, но безуспешно. Аллен словно растворился в этом ландшафте и стал его частью.

На этом заканчивается спокойная часть легенды и начинается кошмарная. На самом деле Аллен никогда не забывал, как с ним обошлись и все это время замышлял месть.

Прошло несколько недель с тех пор, как Аллен пропал, было принято считать, что он просто сбежал и он нем стали постепенно забывать. Жизнь психиатрического учреждения снова пошла своим чередом. Но потом один за другим пациенты клиники стали сообщать, что из помещения старой скотобойни по ночам раздаются ужасные вопли животных.

По ночам в скотобойне естественно никто не работал, поэтому поначалу было принято считать, что это лишь слуховые галлюцинации и так психически больных людей. Но пациентов, слышащих эти жуткие вопли, становилось все больше и эти звуки так их пугали, что у них начали происходить истерики и нервные срывы.

Лишь тогда руководство клиники вызвало полицию и та обследовала помещение скотобойни, не найдя в нем никого постороннего и чего-то странного. Руководство больницы снова попробовала начать считать все это лишь бредом умалишенных, но потом выяснилось, что из сараев пропало несколько свиней, овец и телят.

А потом однажды утром рабочие, явившиеся на скотобойню, увидели страшное зрелище. По всему помещению были разбросаны окровавленные трупы овец, свиней и телят, а на стене были надписи кровью "Я тебя вижу" и "Сегодня вечером все умрут".

Рабочие тут же уведомили начальство клиники о происшествии и было принято решение оставить на ночь в скотобойне вооруженного охранника. В ту же ночь со стороны скотобойни снова раздался громкий визг умирающих свиней, но так как охранник в полицию не звонил, было решено, что все в порядке.

На следующее утро, когда в помещение скотобойни пришли рабочие, они не увидели нигде тел животных и кровавых граффити, поэтому решили сначала, что все в порядке и злоумышленник не приходил. Однако они также не нашли охранника.

Его звали, искали, но он не отзывался. В какой-то момент один из рабочих увидел, что по полу помещения откуда-то со стороны течет тоненькая струйка крови и стекает в решетку канализации. Он позвал остальных и они пошли туда, откуда текла эта кровь.

Струйка привела их в отдельное помещение, где стоял морозильник для туш. Она вытекала из-под запертой двери.

Можно лишь попытаться представить себе весь тот ужас, который был в головах у рабочих, когда они открыли эту дверь. Там, подвешенное на крюк и пропитанное кровью, висело тело ночного охранника. Он был в своей одежде, но его голова была отрублена, а на ее место была поставлена отрубленная голова свиньи. Внутри этой свиной головы лежала отрубленная голова охранника.

На стенах морозильника было множество надписей кровью, которые представляли собой хаотичный бред о мести, жадности и свиньях.

Это ужасное происшествие пытались по тихому замять, но сотрудники клиники Мальборо не могли долго сдерживаться и вскоре сведения просочились на сторону. Никто никогда не был пойман, осужден и даже обвинен за это злодеяние, но все понимали, чьих это рук дело.

Психиатрическая клиника Мальборо и помимо этой страшной легенды была крайне неприятным местом. Тут постоянно совершалось разнообразное жестокое насилие над пациентами, санитарные условия были крайне плохими, везде бегали крысы, тараканы, а стены палат покрывала плесень.

Пациенты регулярно устраивали побеги из этой больницы, их били и плохо кормили, а сотрудники скандалили из-за низких зарплат и плохих условий работы. В 1998 году клиника была окончательно закрыта.