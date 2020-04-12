Пасха в московских храмах пройдет без прихожан

12.04.2020, 8:16, Новости дня

Богослужения в храмах Русской православной церкви (РПЦ) в Москве и Московской области в период с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан, сообщается в письме первого викария Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству Москвы и Московской области.

Накануне управление Московской патриархии получило предписание от главного государственного санврача столицы Елены Андреевой с требованием с 13 по 19 апреля «с возможным продлением срока» обеспечить приостановление посещения гражданами зданий и территорий, принадлежащих Русской православной церкви на территории Москвы.

«Исполнить вышеуказанное предписание главного государственного санитарного врача по городу Москве и в установленные им сроки совершать богослужения только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо», – говорится в письме на сайте РПЦ.

Исключение делается только для священников, а также лиц «присутствие которых необходимо для совершения богослужений, функционирования зданий, проведения онлайн-трансляций». Главный санитарный врач потребовала также не допустить проведения массовых мероприятий с большим числом участников.

Митрополит подчеркнул важность разъяснения прихожанам, что временные ограничения не лишают их возможности приобщаться к церковным таинствам и событиям Страстной недели через трансляции богослужений и домашнее чтение правил и Священного писания.

Ранее рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции рекомендовала духовенству Русской православной церкви (РПЦ) призывать прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху.

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