 

«Чувствую себя лучше»: Татьяну Буланову госпитализировали с подозрением на инсульт

12.04.2020, 8:09, Разное

Российскую певицу Татьяну Буланову экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Эстрадная исполнительница находилась в сознании, но жаловалась на проблемы с сердцем, теперь ей намерены провести обследование, чтобы установить причины ухудшения состояния здоровья.
Информацию о госпитализации Татьяны Булановой подтвердил ее друг и актер Артем Анчуков. По его словам, певица находится в сознании. Она вовремя обратилась к медикам за помощью, поэтому серьезных поводов для беспокойства сейчас нет. В свою очередь концертный директор исполнительницы отказался комментировать эту ситуацию.

Позднее 51-летняя певица подтвердила, что ее положили в реанимационное отделение одного из питерских медицинских учреждений. Татьяна Буланова добавила, что сейчас чувствует себя намного лучше.



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