 

Пользователи Twitter жалуются на сбой в работе социальной сети

12.04.2020, 8:09, Разное

Массовые жалобы на сбой в работе одной из наиболее популярных в мире социальных сетей Twitter начали поступать от интернет-пользователей сегодня, 12 апреля. Такие данные обнародовал сервис Downdetector, специализирующийся на мониторинге деятельности востребованных ресурсов в Сети.
Согласно имеющейся информации, наибольший процент жалоб на некорректную работу Twitter поступает от пользователей двух европейских государств – Испании и Великобритании. Сюда же относятся и США. В РФ проблемы с работой соцсети вызвали больше всего нареканий у жителей столицы, города на Неве и Новосибирска.

Как сообщается, почти половина поступающих жалоб связана со сбоями в работе соцсети в целом. Около 30% пользователей отмечают проблемы с мобильным приложением Twitter для гаджетов, работающих на iOS, ещё 22% – для устройств на платформе ОС Android.



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