Рожки с маслом

12.04.2020, 7:55, Разное

Продуктовые пайки для отправленных на удаленку школьников пахнут зоной и армией.

Неблагодарные петербуржцы критикуют состав продуктовых наборов, которыми на этой неделе начали наделять школьников. Родители публикуют фотографии полученных сухпайков, сопровождая картинки комментариями с широкой гаммой чувств — от удивления до возмущения.

Содержимое комплексных пакетов варьируется, но незначительно. В каждом — три пачки крупы (кому досталась греча, кому — рис, другие получили ассорти), пара банок недорогих рыбных консервов (сайра, сельдь), три шоколадки с небогатым содержанием какао-продуктов, по два литра молока и восстановленного сока, печенье или пряники (300 г), развесные отечественные макаронные изделия (900 г), две пачки дешевого чая в пакетиках (по 25 шт.), сгущенка или банка джема (600 г), но всенепременно каждому — по две бутыли подсолнечного масла. Это на десять дней. Как поясняют в Смольном, после первой выдачи будет и вторая — с 12 апреля. Можно, чтобы два раза не вставать, получить все разом после Дня космонавтики.

Фотографии родителей, получивших школьные продуктовые наборы. Фото: соцсети

По отзывам родителей, такой состав вовсе не вызывает ассоциаций с космическими полетами, а отдает армией, зоной или походит на набор вахтовика с Крайнего Севера.

«Зачем столько подсолнечного масла — пить его, что ли, по полстакана с утра?» —

недоумевают первые. «Карантин маслом не испортишь», — пытаются примирить их с действительностью вторые. «Недели через две-три все будут безумно рады и такому набору», — пророчат третьи.

Общее недовольство вызвал очевидный перекос в сторону плохих углеводов («Какое нездоровое питание для детей!») и комплектация из продукции не лучшего качества.

«У меня сестра в Грузии, там в набор школьника входит то, что дети едят обычно: йогурты, фрукты, мюсли, печенье, а не банки с сайрой и масло для жарки! Хоть я и поставила «лайк» — смеющуюся рожицу, но ей-богу, такой формальный равнодушный подход совсем не веселит», — комментирует Анжела.

«Лучше бы деньгами! — поддерживает Надежда. — А я сама разберусь, покупать мне дешевые неликвидные продукты или что-то иное».

Эталонный продуктовый набор школьника. Фото: мэрия Петербурга

Оптимисты и тут нашли чему порадоваться: «Все же не кетчуп, майонез и вода, как блокадникам раздавали». А сочувствующие власти — чем попрекнуть ее критиков: «Спасибо бы сказали, что дают. Да еще в такое тяжелое время».

Автору поста, выложившему фото с содержимым сухпайка, пришлось даже оправдываться: «Ну не ждал я разносолов! Я вообще ничего не ждал). Просто поделился удивлением. Особенно на фоне наборов с кетчупом. Получать ходил с сыном-десятиклассником. Если бы я его тут процитировал, меня бы (нас) вообще тапками закидали, наверное)). А он обычный мальчишка, не брокколи протертым питается! И любит он всякое неполезное, как все обычные мальчишки в 16 лет. Вот только нечасто он это неполезное ест, так как дома такого не водится. А в наборе этом, для него вроде как предназначенном, добрая половина продуктов ему несимпатична. Мы не малоимущие, в школе бесплатно не питаемся, — терпеливо разъяснял Андрей. — За первое полугодие заплатили около четырех тысяч. У ребенка хронический гастрит, поэтому частично субсидируется. И вот именно по той причине, что рацион нашего ребенка особенный, нам и выдали этот набор».

Дискуссия, впрочем, окончилась примиренческим предложением: кому такие наборы не нужны, передать их нуждающимся. В ту же «Ночлежку»

или создать в соцсетях паблик при группах каждой школы, дабы распределить продукты по малоимущим семьям. Есть и совсем простой вариант: повесить такой пакет на улице, сопроводив пояснительной запиской (как уже делают петербуржцы, оставляющие еду возле тех мест, где чаще ищут пропитания бездомные).

А еще из этой дискуссии стало ясно, что горожанам совершенно непонятно, кому такие сухпайки полагаются: является ли это возмещением внесенных ими сумм на питание детей в школе или дополнительным вспомоществованием.

Раздача продуктовых наборов. Фото из галереи на сайте мэрии Петербурга

«Вроде должны всем ученикам с 1-го по 4-й класс выдавать. Или только тем, кто в списках был на льготное питание?»

«Да нет же, это компенсация за завтраки, которые родители вперед оплатили».

«В наших школах всех детей без исключения кормят бесплатно!»

«Мы в 77-й школе еще в феврале оплатили завтраки до мая. Не нужно утверждать ерунду».

«А ученикам начальных классов нашей школы, которые не оплачивали завтраки, ничего не выдали. Правда, извинились. И старшешкольнику, получающему пенсию по потере кормильца, который в школе не питался и льготы на питание никак не оформлял, тоже пока ничего не предложили».

Между тем на сайте администрации Петербурга утверждается, что продуктовые наборы выдаются школьникам и студентам учреждений среднего профессионального образования, которые до «удаленки» обеспечивались питанием за счет городского бюджета. Выдавать будут всем первоклассникам, детям из малообеспеченных и многодетных семей, сиротам, инвалидам и «другим учащимся, которым положено питание по Социальному кодексу» (с оплатой за счет бюджета в размере 70 или 100%). Всего раздадут более 230 тысяч наборов. Пока успели раздать почти 48,5 тысячи. А касаемо состава — разъясняется: в соответствии с поручением губернатора Александра Беглова «включены самые необходимые продукты, широко используемые в каждом домохозяйстве».

Как-то, правда, не очень верится, что в домохозяйстве самого Александра Дмитриевича употребляют вот такую сайру или развесные рожки,

заливая печаль дешевым подсолнечным маслом. Да и в комитете по образованию совсем иначе представляют достойный рацион, когда дело касается, к примеру, гостиницы при подведомственной ему Академии талантов.

Интерьер номера в гостинице для детей. Фото: hotelscatalog.ru

«Новая» уже рассказывала об этом обласканном комитетом по образованию учреждении, финансируемом с особой щедростью. И о гостинице «Каменноостровская», созданной при Академии талантов якобы для проживания одаренных детей со всей страны (на самом деле номера предлагаются всем желающим, на обычной коммерческой основе). Для нее на бюджетные деньги закупались: кровати двуспальные по 124 тыс., фикусы по 31 тыс., шторки для душа за 19 тыс. и прочие милые безделицы. А при «Каменноостровской», как сказано в ее рекламных объявлениях, «для гостей работают ресторан и уютное кафе».

Продукты для их кухни поставляются за бюджетный счет, по линии комитета по образованию. Называется это на сайте госзакупок — «Обеспечение надлежащей организации рабочего процесса блока питания гостиницы «Каменноостровская», в том числе своевременное обеспечение питанием лиц, временно проживающих в гостинице «Каменноостровская» ГБНОУ «Академия талантов».

В 2020 году уже состоялись три закупки продуктов — на общую сумму свыше трех млн рублей.

Ассортимент впечатляющий: язык говяжий охлажденный, креветки тигровые мороженые, тушка кальмара, сыры (в том числе твердый типа «Пармезан»),..

полуфабрикаты из говядины бескостной и свинины (окорок и карбонат), филе лосося, маслины и оливки, тарталетки, ананасы и клубника свежая, колбасы сырокопченые и вареные, сухофрукты и орехи, икра, грибы и ягоды быстрозамороженные (черника, голубика, малина, брусника).

Сравните с продуктовым набором для школьника — и, как говорится, почувствуйте разницу вашего «домохозяйства» и комитета по образованию.

Татьяна Лиханова

«Новая в Петербурге»