Медики: Свекла помогает сохранить здоровье печени

12.04.2020, 7:53, Разное

В человеческом организме печень выполняет важную защитную функцию: выводит токсины и продукты переработки, а потому жизненно необходимо поддерживать её работоспособность. Медики утверждают, что здоровье органа помогает сохранять употребление свеклы.

Полезные свойства данного овоща известны врачам издавна. Благодаря входящему в состав свеклы бетаину активизируется работа печени и укрепляются стенки капилляров, а бетацианин, отвечающий за насыщенный цвет овоща, медики считают эффективным антиоксидантом, способствующим снижению роста новообразований при онкозаболеваниях груди и простаты. Кроме положительного влияния свеклы на сохранение здоровья печени, специалисты говорят о её пользе для функционирования нервной и эндокринной систем. Также употребление корнеплода способствует активизации деятельности головного мозга и снижению риска развития деменции.

Рекомендуют медики свеклу для нормализации работы ЖКТ, в качестве средства профилактики цинги и авитаминоза, при упадке сил и истощении. Не стоит забывать, что не всем можно употреблять этот овощ. Так, его не стоит есть при диабете, в период обострения язвы, людям с болезнями почек. Относительно введения в рацион свеклы желательно проконсультироваться со специалистами, исключая вероятное развитие проблем со здоровьем.