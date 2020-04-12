 

Зеленский пожаловался на усталость от борьбы с коронавирусом

12.04.2020, 7:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.

«Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

Он перечислил меры, которые Украина принимает для сдерживания распространения вируса. В частности, страна направила самолеты в Китай и Республику Корею, чтобы привезти «все необходимое». Кроме того, Зеленский заявил, что Украина наращивает собственное производство масок и защитных костюмов.

«Мы обязательно все преодолеем. И я с нетерпением жду того дня, когда мое обращение по борьбе с коронавирусом будет состоять только из одного предложения: «на Украине заболевших и умерших нет», – заключил Зеленский.

Согласно последним данным ВОЗ, к субботе число вирус-положительных в мире достигло 1 млн 610 тыс. 909 человек, число жертв составило 99 тыс. 690.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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