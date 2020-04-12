Московских таксистов обязали проверять у пассажиров наличие пропуска
12.04.2020, 7:48, Новости дня
Таксисты в Москве будут обязаны проверять у пассажиров наличие цифрового пропуска, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Они обязаны поверять наличие цифрового кода, если у пассажира нет такого цифрового кода, начиная с 15 апреля, то они его не повезут», – цитирует РИА «Новости» Немерюка.
Сами водители такси получат свой цифровой пропуск, если их организация имеет право работать в Москве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 15 апреля для поездок на любом транспорте вводятся цифровые пропуска.
В субботу в ГУ МВД столицы сообщили, что полицейские начали дежурство на всех въездах в Москвы, они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет