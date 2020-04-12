 

Режим крупного бедствия впервые в истории объявлен во всех штатах США

12.04.2020, 7:30, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил режим крупного бедствия в Вайоминге. Таким образом, впервые в истории США этот режим начал действовать во всех штатах, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

«Впервые в истории президент [Соединенных Штатов] объявляет, что режим крупного бедствия действует во всех 50 штатах сразу», – цитирует представителя Белого дома РИА «Новости».

Согласно последней информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 527 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 20,5 тыс. человек.

Напомним, в субботу США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса. Согласно последним данным ВОЗ, к субботе число вирус-положительных в мире достигло 1 млн 610 тыс. 909 человек, число жертв составило 99 тыс. 690.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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