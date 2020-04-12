Онколог предупредил об опасности коронавируса для курильщиков

12.04.2020, 7:30, Новости дня

Заведующий отделом профилактики онкологического научного центра имени Блохина Владимир Левшин предупредил курильщиков о высоких рисках «получить пневмонию».

«Сейчас выскакивают фейки, что якобы курение защищает от коронавируса. Это, конечно, чушь. Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть. Любой человек, который курит пять-шесть лет, как минимум, имеет хронический бронхит. А при наличии хронического бронхита риск получить пневмонию возрастает в несколько раз», – приводит слова Левшина РИА «Новости».

При всей очевидности того, что курение не является защитой от коронавируса, этот фейк весьма живуч, подчеркнул онколог.

«Есть злостные курильщики, которые не могут бросить свою пагубную привычку, хотя и пробовали это сделать. А обращаться за квалифицированной помощью не хотят. Они не верят в то, что они смогут бросить. У них уже пожизненная зависимость. И для оправдания придумывают такие вещи», – сказал Левшин радио Sputnik.

Можно сказать наверняка, что если курильщик со стажем все-таки заразится вирусом, то последствия для его здоровья будут значительно более страшными, чем для организма некурящего человека, говорит Владимир Левшин.

За последние сутки в РФ подтверждены 1667 случаев новой коронавирусной инфекции в 49 регионах. Выписаны по выздоровлению 250 человек. Всего в стране зарегистрировано 13 тыс. 584 вирус-положительных в 82 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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