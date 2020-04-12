Представлен новый смартфон Fujitsu Arrow Be4 без вырезов и отверстий в экране

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12.04.2020, 7:30, Разное

Японская компания Fujitsu представила новый смартфон Arrow Be4. Основной «изюминкой» гаджета является дизайн, выполненный в «призабытом» стиле – без вырезов и отверстий в экране, но с рамками в верхней и нижней частях.
В последние годы многие мировые производители в новинках используют «чёлки», вырезы и отверстия в дисплее для камер и других датчиков. Однако смартфон Fujitsu Arrow Be4 отличается от большинства представленных на рынке моделей именно отсутствием данных «фишек». 5,6-дюймовый OLED-экран с разрешением FullHD+ вместо них имеет рамки. Производительность новинке обеспечивает процессор Snapdragon 450 от Qualcomm. Объём ОЗУ – 3 Гб, ПЗУ – 32 Гб с возможностью расширения за счёт установки microSD, ёмкость аккумулятора – 2780 мАч.

Относительно камер Fujitsu Arrow Be4 известно о 8-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной. На тыльной стороне корпуса новинки также расположен сканер отпечатков пальцев. Стоимость смартфона и точная дата старта продаж пока остаётся не известной. Некоторые эксперты считают, что ценник Fujitsu Arrow Be4 будет варьироваться в районе 100 долларов, так как смартфон не обладает «особо выдающимися характеристиками».



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