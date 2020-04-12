Верховная Рада должна безотлагательно ужесточить наказание за поджоги травы и листьев – нардеп Пушкаренко

12.04.2020, 7:15, Новости дня

Верховная Рада должна ужесточить санкции за умышленный поджог травы и листьев, за уничтожение растительного и животного мира, а также за загрязнение атмосферного воздуха. Такое мнение после посещения вместе с коллегами по фракции Чернобыльской зоны отчуждения, где вторую неделю продолжаются масштабные пожары, выразил народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Арсений Пушкаренко. Видео последствий пожара нардеп разместил на своей странице в Facebook, а также опубликовал на YouTube-канале.

Нардеп считает, что законопроект об этом №2339 главы комитета Верховной Рады по вопросам экологической безопасности и природопользования Олега Бондаренко должен быть принят на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады в понедельник, 13 апреля.

“Законопроект №2339, который инициировал председатель природоохранного комитета Олег Бондаренко, соавтором которого также выступаю и я, значительно – в десятки раз – увеличивает штрафы и ответственность за умышленное повреждение растительного и животного мира и за загрязнение атмосферного воздуха. Это изменения в Уголовный и Административный кодексы. Мы знаем, что сегодня те штрафы, которые есть, они мизерны по сравнению с глобальными последствиями таких действий. Верховная Рада должна безотлагательно ужесточить наказание за поджоги травы и листьев”, – заявил Пушкаренко.

Врио председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов после поездки в Чернобыльскую зону и осмотра очагов пожара также предложил увеличить размер штрафов за умышленный поджог травы и листьев. Он напомнил, что только в прошлом году в Украине произошло более 1300 пожаров, причиной которых был поджог сухой травы.

“Мы переживем эту катастрофу, которая сложилась, но очень важно, чтобы на законодательном уровне те штрафы, которые сейчас есть, были существенно повышены. По моему убеждению, и, возможно, я буду непопулярным, они должны увеличиться в десятки, а то и в сотни раз. Сейчас штраф за незаконный поджог травы составляет от 175 гривен. Как вы понимаете, 175 гривен – это ничто. Для статистики приведу пример, в 2019 году было зафиксировано более 1300 пожаров в связи с поджогом сухой травы”, – сообщил Фирсов.

По информации Пушкаренко, за пожарами могут стоять скоординированные действия “черных лесорубов”, которые таким образом пытаются скрыть последствия незаконной вырубки.

“Исходя из информации, которой я владею, у меня складывается стойкое впечатление, что в Чернобыльской зоне проводятся специальные поджоги “черными лесорубами” для того, чтобы скрыть незаконную вырубку. И я, как народный депутат, буду отдельно по этому поводу обращаться в правоохранительные органы”, – отметил Пушкаренко.

Спільно з колегами – народними депутатами Тетяна Грищенко та Maksym Perebyinis, а також з т.в.о. голови Державна екологічна інспекція України Єгор Фірсов, першим заступником голови Житомирська ОДА Володимир Федоренко відвідали оперативний штаб з ліквідації наслідків пожежі у Чорнобильській зоні відчуження та зоні безумовного відселення в Народницькому районі Житомирщини, де майже тиждень палає Древлянський заповідник. Начальник управління ДСНС у Житомирській області, генерал-майор Ігор Нікітчук ознайомив з оперативною обстановкою, масштабом пожежі, діями щодо її локалізації та ліквідації. Залучені особовий склад та техніка ДСНС Вінниччини, Київщини, Рівненщини, Хмельниччини та Чернігівщини. Працює авіація. Ситуація взята під контроль. Радіаційний фон в нормі. Вчергове закликаю колег – народних депутатів прийняти законопроект №2339 (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67221), ініційований головою Комітету ВР з питань екологічної політики Олег Бондаренко, щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу. Цей законопроект передбачає, що штрафи за підпали трави/листя виростуть в десятків разів. Posted by Арсеній Пушкаренко on Reede, 10. aprill 2020

Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. На 10 апреля огонь прошел более 3,6 тыс. га.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно.