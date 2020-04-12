Кабмин Украины выделил 10 млн грн на гуманитарную помощь Албании в связи с землетрясением в ноябре 2019 года

12.04.2020, 7:15, Новости дня

Кабинет Министров Украины выделил 8 апреля 10 млн грн для предоставления гуманитарной помощи Албании в связи с землетрясением, которое произошло в ноябре 2019 года. Распоряжение об этом опубликовано на сайте украинского правительства.

“Во исполнение указа президента Украины от 31 января 2020 года №32 “О предоставлении гуманитарной помощи Республике Албания” выделить Министерству иностранных дел 10 млн грн для предоставления гуманитарной помощи Республике Албания. Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета”, – говорится в документе.

Кабмин поручил МИД Украины отчитаться об использовании выделенных средств до 30 мая.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании 26 ноября 2019 года. Позже была зафиксирована серия подземных толчков меньшей силы. В результате землетрясения в столице Албании Тиране и близлежащем Дурресе были повреждены более 2 тыс. домов; погиб 51 человек, около 2 тыс. получили ранения, без крыши над головой осталось по меньшей мере 4 тыс. граждан.