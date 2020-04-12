В Италии российские специалисты продолжают активную обработку городов

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12.04.2020, 7:10, Новости дня

Десятки зданий и сооружений, тысячи квадратных метров дорожных покрытий обработали российские военные специалисты в итальянской Ломбардии.

Вместе с иностранными коллегами они полностью дезинфицировали пансионаты для пожилых людей в 49 населенных пунктах.

По последним данным, работа проведена в городах Коста-Вольпино, Соверена, Ловере. В мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций, сообщает телеканал "Россия 24".

Тем временем Соединенные Штаты вышли на первое место по числу жертв коронавируса в мире. США обошли Италию на 1000 погибших. Всего в мире от коронавируса скончались уже больше 108 тысяч человек.

Оркестр знаменитого миланского оперного театра Ла Скала призвал музыкантов по всему миру поддержать медиков и пожелать им счастливой Пасхи. Артисты запустили видеообращение с призывом к музыкантам скачать партитуры и присоединиться к ним в исполнении "Канона Пахельбеля".



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