Станции переливания крови в Южно-Сахалинске нужны доноры

12.04.2020, 7:10, Новости дня

Станции переливания крови в Южно-Сахалинске нужны доноры. Требований к ним немного — быть совершеннолетним и здоровым. Из-за пандемии стало гораздо меньше людей, желающих отдать свой биоматериал.

Кресло для сбора крови — место привычное для Ларисы. За три года она сдает плазму уже 35 раз — скоро станет почетным донором России. Отдавать свою кровь для других женщину подтолкнула практика в онкологическом центре.

"Я видела, сколько людей нуждаются после операций в плазме, в переливании крови. У меня возникло к людям сострадание — не жалость, а именно сострадание. У меня есть возможность им помочь", — говорит донор Лариса Кузнецова.

Период самоизоляции внес коррективы в работу центра. На чистоту биоматериал проверяют уже после сдачи — это сокращает количество людей в коридорах. Исследуют на гепатит B и C, сифилис, ВИЧ, а теперь и на коронавирус. Некачественную утилизируют.

Операционная рассчитана на 12 человек. В обычное время все места могут быть заняты. Сейчас в режиме самоизоляции доноры соблюдают дистанцию, рассаживаясь через кресло. Процесс сдачи крови занимает пять-семь минут. Каждый человек сдает по 450 миллилитров крови.

С начала режима самоизоляции людей стало приходить меньше. Если в обычный день 60-70 доноров, то в прошлую пятницу всего 20. Тогда медики подключили смс-сообщения с просьбой сдать кровь. Призыв сработал. На сегодня биоматериала хватает, так как число плановых операций сократилось.

"Больным с онкологией, онкогематологией и другими заболеваниями кровь как переливалась, так и переливается; она нужна всегда, — говорит главный врач областной станции переливания крови Андрей Воробьев. — Тех людей, которые чувствуют себя здоровыми, ни в каких контактах не бывали, мы ждем на станции переливания крови".

Требований к донорам немного: быть совершеннолетним и здоровым, не употреблять алкоголь двое суток, легкий ужин накануне и завтрак в день сбора крови. Утром не курить, при себе иметь паспорт. Всего в областном центре в год происходит 11 тысяч донаций, а в городской картотеке числятся 20 тысяч доноров.