 

Пушков заявил о конце гегемонии США в мире

12.04.2020, 7:08, Новости дня

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал статью в South China Morning Post о грядущем реформировании миропорядка после завершения пандемии коронавируса.

«В Китае считают: мир после пандемии будут формировать США, Китай и Россия. Да, этот большой треугольник будет играть решающую роль. Но США придется отказаться от претензий на мировую гегемонию. Элита США к этому не готова», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее на сайте «ИноТВ» появился перевод статьи South China Morning Post, в которой утверждается, что после пандемии коронавируса реформированием миропорядка займутся Россия, Китай и США как самые сильные в стратегическом, военном и экономическом плане страны, правители которых сами действуют так, чтобы «задавать правила».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пандемия спровоцирует начало геополитической войны и приведет к столкновению Китая и США.



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