 

COVID-2019: кому и как можно помочь

12.04.2020, 6:54, Разное

Медпортал публикует данные организаций и людей, помогающих медикам и пострадавшим от COVID-2019. Не оставайтесь в стороне! 

 

  • Фонды “Правмир” и “Созидание” организовали сбор денег на средства индивидуальной защиты для врачей 
  • Фонд 52-й горбольницы просит помочь волонтёрами, оборудованием и предметами медицинского и бытового назначения
  • Новая больница в Коммунарке набирает врачей
  • Больница в Коммунарке ищет врачей и лаборантов для ПЦР-диагностики. Связь по телефонам: +7 495 744 07 03 или +7 968 921 40 23
  • Участники проекта SOS19 создали онлайн платформу, где люди просят или предлагают помощь в условиях пандемии
  • Федеральный центр мозга и нейротехнологий перепрофилировался на приём больных с COVID-2019 и просит оказать помощь
  • Журналист Константин Щекочихин и его брат Дмитрий, работающий в больнице, просят содействие в поиске и приобретении средств защиты для медиков
  • Инициативная группа пользователей российского сегмента Facebook объявила сбор пожертвований на средства защиты для врачей в Москве и регионах
  • Российский биотех-стартап DRD Biotech запустил краудфандинговую кампанию на Boomstarter для разработки экспресс-теста на коронавирус
  • ВОЗ организовала сбор средств на борьбу с COVID-2019
  • В российских регионах также ведётся сбор средств на борьбу с пандемией, например, в Пермском крае
  • Фонд “Старость в радость” просить помочь пожилым людям в изоляции
  • Фонд “Альцрус” собирает пожертвования на помощь людям с деменцией, которые в социальном плане относятся к категории наиболее уязвимых в условиях эпидемии и карантина, а также созывает волонтёров
  • Фонд помощи хосписам “Агата” будет признателен за любое пожертвование для людей с онкологическими заболеваниями


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