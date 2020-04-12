Возрождённый раскладной смартфон Moto Razr получил золотую версию

12.04.2020, 6:53, Разное

Производитель представил новую золотую версию возрождённого гаджета Moto Razr. В настоящий момент приобрести раскладной смартфон могут жители лишь некоторых стран, например, Индии и США.

Известно, данная новинка, при создании которой конструкторы черпали вдохновение, полностью оглядываясь на легендарный телефон, вышедший в 2004 году, появилась в продаже ещё в прошедшей осенью. Тем не менее, пока она была доступна лишь в одном цветовом решении – чёрном. Теперь небогатую палитру решили разнообразить, выпустив золотую версию, получившую название Blush Gold. Цена гаджета составляет 1,5 тысячи долларов, а потому спрос на него не столь велик, не исключено, что расширением цветовой палитры производитель пытается привлечь внимание к аппарату.

Помимо нового цвета, устройство ничем не отличается от релизной версии, ни в технической, ни в аппаратной составляющей. Основой современного Moto Razr является процессор Snapdragon 710 от Qualcomm, работающий при поддержке 6 Гб оперативной памяти. Для хранения медиафайлов и установки приложений, пользователю доступен дисковый накопитель с объёмом 128 Гб. Работает смартфон на операционной системе Android 9.0 Pie, а ёмкость аккумулятора не превышает 2 510 мАч. Батарея имеет опцию быстрой зарядки на мощности 15 ватт.

Особенностью Moto Razr является его гибкий экран, имитирующий раскладной телефон. Передняя панель, выполняющая редкую для сегмента функцию, выполнена по технологии Flex View p-OLED, а её размер достигает 6,2 дюйма. В нее же встроен подэкранный сканер отпечатка пальцев. Имеется и ещё один небольшой экран, как и в оригинале, чей размер не превышает 2,7 дюйма. На этот дисплей выводится текущая информация и уведомления. Любителям фотографироваться и общаться в видеоприложениях доступны камеры на 16 и 5 Мп.