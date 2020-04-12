Российские специалисты РХБ со спецтехникой передислоцированы на юг Сербии

12.04.2020, 6:48, Новости дня

В связи со сложной обстановкой в городах на юге Сербии две медицинские бригады и одна группа специалистов РХБ защиты со специальной техникой передислоцированы в город Ниш, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Сводным отрядом Минобороны РФ за неделю пребывания в Республике Сербия проведена дезинфекция на 25 медицинских объектах в столице и близлежащих населенных пунктах. Обработано более 50 зданий и сооружений общей площадью более 380 тыс. квадратных метров и более 20 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 65 тыс. квадратных метров», – приводит текст сообщения ведомства ТАСС.

В военном ведомстве напомнили, что ранее была проведена санитарная обработка 13 городских и районных поликлиник Белграда, где осуществляется диагностика пациентов с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией.

Российские врачебно-сестринские бригады также провели оценку санитарно-эпидемиологической обстановки и оказали методическую помощь сербским медикам в более чем 50 медицинских учреждениях 15 сербских городов и населенных пунктов.

«В связи со сложной обстановкой в городах на юге Сербии две медицинские бригады и одна группа специалистов РХБ защиты со специальной техникой передислоцированы в город Ниш. Перед военнослужащими стоит задача по проведению противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях в самом городе и близлежащих населенных пунктах», – отмечается в сообщении.

Напомним, в начале апреля РФ перебросила в Сербию 87 военных вирусологов и медиков, а также «специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники». Министр обороны Сербии Александар Вулин поблагодарил президента РФ Владимира Путина и главу российского военного ведомства Сергея Шойгу за помощь.

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