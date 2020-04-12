 

В Бангладеш казнили убийцу первого президента

12.04.2020, 6:30, Новости дня

Абдул Маджед, один из убийц первого президента Бангладеш Муджибура Рахмана, был повешен в ночь с субботы на воскресенье, сообщило Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) со ссылкой на министра юстиции Анисула Хака.

По данным Agence France-Presse, Маджед был арестован 8 апреля после 24 лет розысков, передает ТАСС.

Первый президент Бангладеш Муджибур Рахман был убит 15 августа 1975 года в своей резиденции в Дакке вместе с женой, тремя сыновьями, другими родственниками и близкими семьи (около 20 человек). В живых остались две дочери, находившиеся в тот момент в ФРГ, среди них – премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина.

Офицеры, принимавшие участие в военном перевороте, в результате которого погиб Рахман, были приговорены к смертной казни в 1998 году. Пятерых из них казнили в 2009 году.



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