FAZ – безвкусица — немцам пришёлся не по душе пасхальный «коронакролик»

12.04.2020, 6:25, Новости дня

На прилавках немецких магазинов появилось необычное кондитерское изделие, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Шоколадный пасхальный кролик с медицинской маской на лице. Пользователи интернета сочли, что это «безвкусица». Производитель же заверяет, что никого не хотел оскорбить.

Немецкая кондитерская компания WAWI выпустила шоколадных пасхальных зайцев с медицинскими масками на лице. «Коронакролик» вызвал у людей спорную реакцию.

В интернете сочли, что это «безвкусица». Производитель же заверил, что злого умысла у него не было.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2020 года.