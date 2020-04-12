Мнение: Саласпилский ШТАЛАГ

12.04.2020, 6:10, Разное

Сегодня отмечают международный день освобождения узников нацистских концлагерей.

По случаю, неплохой документальный фильм о Салапспилском ШТЛАГе, где проходило истребление советских военных.

Аннотация:

По гитлеровской терминологии лагерь военнопленных рядового и сержантского состава именовался Stammlager, сокращённо — ШТАЛАГ.

Фильм рассказывает о страшной судьбе заключённых Stalag 350/Z, размещавшегося в Саласпилсе. Этот лагерь оказался в тени трагической известности Саласпилсского концлагеря для гражданских лиц, располагавшегося неподалёку, и поэтому о нём редко вспоминают. Но память десятков тысяч замученных нацистами советских солдат требует к себе должного внимания.

В фильме снимались последние живые узники Саласпилсского шталага: Михаил Зеленский и Константин Оверченко. Фильм — лауреат конкурса «Янтарное перо – 2008» в номинации «За лучшее журналистское документальное расследование».

За наводку спасибо историку из Латвии Игорю Гусеву.