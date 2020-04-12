 

Малышева назвала способ убить «любой случайный вирус» в пище

12.04.2020, 6:08, Новости дня

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала способ убить «любой случайный вирус» в пище, даже если повар кашлял или чихал во время готовки.

Малышева поделилась в своем Instagram утверждениями профессора молекулярной биологии и имуннологии в Лос-Анджелесе Паулы Кэннон, которая считает, что потребителям не следует бояться еды на вынос, поскольку на ресторанных кухнях придерживаются строгих гигиенических правил, чтобы избежать болезней пищевого происхождения.

Кроме того, по словам Малышевой, разогрев пищи в микроволновой печи «убьет любой случайный вирус», даже если повар все же кашлял или чихал во время приготовления пищи.

При покупке еды в контейнерах телеведущая рекомендует выложить их содержимое на тарелку и вымыть руки, после чего приступать к еде.

Ранее Малышева назвала эффективные препараты от коронавируса, а также показала способы определить способность легких человека «пережить» коронавирус.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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